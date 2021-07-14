В пятницу, 23 июля, в столице Японии стартуют XXXII летние Олимпийские игры. Сореванования в Токио должны были состояться в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 их перенесли. При этом было решено сохранить приставку "2020" в маркетинговых целях. Игры продлятся до 8 августа.

Это будут первые Олимпийские игры, которые были перенесены, а не отменены, а также первая в истории Олимпиада, которая пройдет в нечетный год.

Видео дня

Всего в программе Олимпийских игр 2020 года будет представлено 33 вида спорта, в которых будет разыграно 339 олимпийских медалей.

Взять участие в Играх планируют более 200 национальных олимпийских комитетов из разных стран. Украину в Японии будут представлять 158 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Олимпиада-2020. Календарь и расписание

Как сообщал OBOZREVATEL, 5 лет назад на ОИ в Рио Украина завоевала 11 медалей, заняв итоговое 31-е место в медальном зачете

В активе "желто-синих" было два "золота", пять серебряных наград и четыре "бронзы".

В прошлый уик-енд состоялась презентация олимпийской формы сборной Украины. Экипировка вызвала недоумение в сети.