На официальном сайте Олимпиады в Токио Крым 'вернули' Украине. Фото

На официальном сайте Олимпиады-2020 в Токио заменили скандальную карту, на которой оккупированный Россией Крым "отрезали" от материковой Украины линией границы. Ранее раздел сайта с расписанием спортивных соревнований имел с правой стороны в окошке Olympics Cheer Zone карту, на которой границей от материка был отделен Крымский полуостров.

Более того, раздел Olympics Cheer Zone, где раньше была скандальная карта, совсем исчез с официального сайта Олимпиады. Вместо него посетителям предлагают просмотреть различные видео со спортсменами-участниками.

Окно с картой Olympics Cheer Zone было создано для того, чтобы болельщики разных стран могли познакомиться и пообщаться посредством видеосвязи. Теперь у них такой возможности нет.

Видео дня

Напомним, на официальном сайте XXXII Олимпийских игр в Токио, которые стартуют 23 июля, на мировой карте Крым отнесли к России. Карта с "российским" полуостровом появилась в разделе "расписание и результаты". После этого МИД Украины поручил посольствам Украины в Швейцарии и Японии разобраться в этой ситуации.

О том, что некорректной карты больше нет на сайте, глава украинского МИД также сообщил в Twitter.

"Как только мы узнали вчера о некорректной карте на олимпийском сайте, мы немедленно связались с руководством МОК. Они принесли извинения за ошибку. Утром по токийскому времени карта уже исправлена", – написал министр.

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