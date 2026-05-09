Украина сегодня, конечно, сильно унизила Путина. Но Трамп спас его от еще большего позора. Не получив гарантий безопасности от Трампа и (под сильнейшим давлением американцев) от Зеленского, трусливый Пыня не смог бы выползти на Красную площадь. Это было бы фатальное для него унижение.

Путин был в цугцванге: и выползти нельзя, и не выползти нельзя. Единственное спасение — агентура в Белом доме. Напрягли продажного Витька и Зятька, а потом и само оранжевое недоразумение. Они и спасли Путина, не безвозмездно, думаю.