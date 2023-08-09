'Так, Оля, главное – не затупить'. Харлан впервые рассказала, чего боялась в скандале с россиянкой на ЧМ по фехтованию

Украинская саблистка Ольга Харлан рассказала, что после поединка с Анной Смирновой думала лишь о том, чтобы "на автомате" не подать ей руку. Когда российская фехтовальщица подошла к ней с протянутой рукой, то Ольга просто в ответ выставила саблю.

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Смирнова в 1/32 чемпионата мира по фехтованию 2023 года в Милане проиграла украинке, а затем устроила настоящий цирк, отказываясь покидать дорожку.

"Я сказала себе перед поединком: "Так, Оля, главное – не затупить". Ну то есть на автомате не подать руку. Я разговаривала с тренером своим, я говорю: "Андре, пожалуйста, независимо от того, как завершится этот поединок, вразуми меня". Потому что я могла проиграть, мог бы быть счет 15:14 или что-то такое, и я могла под эмоциями просто отключиться и пойти дать руку. Но я говорила: "Оля, главное – не делай этого, даже не думай", – сказала наша олимпийская чемпионка в интервью Youtube-каналу "FootballHub".

Харлан призналась, что в первую очередь думала не о том, как фехтовать, а о том, как бы не пожать руку.

"Да. Я очень сильно с собой разговаривала, еще такого никогда не было. Говорю: "Так, первое – это эмоции. Если ты овладеешь своими эмоциями – ты выиграешь фехтованием. Ты должна выиграть фехтованием, а не эмоциями. Второе: рукопожатие – нет". И все. После этого я стояла. Я ждала. Мне сказали: "Иди" – и я ушла",– отметила Харлан.

Напомним, что в результате скандала на ЧМ Международная федерация фехтования сперва дисквалифицировала Харлан, но на следующий день приостановила свое решение.

Сама наша саблистка отметила, что ее просто убило решение об исключении с турнира.

Отметим, что Смирнова не является "нейтральной" спортсменкой, как того требует регламент соревнований. Брат представительницы страны-агрессора – военный, и она очень гордится им, что видно по совместным фотографиям.

После громкой огласки в мировых СМИ, на скандал отреагировал и МОК, приняв сенсационное решение по украинке.

Позже появилось видеодоказательство, что Харлан была дисквалифицирована после давления со стороны России на организаторов турнира

3 августа комитет по вопросам молодежи и спорта Верховной Рады Украины принял проект обращения с требованием пожизненно дисквалифицировать россиянку.

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