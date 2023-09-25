'Сволочь! Кто он такой?' Вице-чемпион ОИ вызвал истерику у россиян словами о допинге в РФ

Американский фигурист Винсент Чжоу выразил полную уверенность в том, что российские спортсмены массово принимают запрещенные вещества. Вице-чемпион Олимпиады-2022 своими словами вызвал настоящую истерику у представителей РФ, несмотря на доказанный факт существования системы допинга в стране-агрессорки.

"Мои товарищи по команде и я знаем о широком распространении допинга среди других российских фигуристов. К сожалению, это никого не должно удивлять, учитывая, что перед антидопинговой организацией, не соблюдающей требования, по-прежнему стоит задача обеспечения честности спорта внутри России", – приводит слова Чжоу о скандале с Камилой Валиевой ВВС.

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В ответ олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова потребовала подать в суд на американца. "Откуда он взял эту информацию? На него надо подать в суд за такое. Как можно говорить подобное на весь мир? Но разве его кто-то вообще слушает? Кто он вообще такой? Я даже толком не могу вспомнить, как этот человек выглядит. Я считаю, что к этому надо относиться так: собаки лают, караван идет", – сказала она "Р-Спорт".

К этому абсурдному заявлению присоединилась известная тренерка Татьяна Тарасова. "А он откуда знает? Он разве здесь был, жил здесь? Что он несет? Он должен отвечать за эти слова! На него надо подать в суд", – отметила она.

А двукратный чемпионы Олимпиады Александр Жулин начал просто оскорблять американского фигуриста. "Сволочь. Чжоу – неплохой фигурист, просто они все запрограммированы, что русские враги, поэтому они все что угодно будут говорить", – заявил россиянин.

Напомним, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако CAS позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады в любом виде соревнований. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными. WADA резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала. Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.

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