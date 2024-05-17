Всем уже известно: когда китайские политики говорят о какой-либо теме, что их позиция по этому вопросу чётка и последовательна, нужно ожидать сразу же за этим что-то принципиально новое и не очень понятное.

Вот что сказал Си Цзиньпин пуйлу насчёт "украинского кризиса", как они оба называют агрессию мордора против Украины:

"Позиция Китая по этому вопросу последовательна и понятна, а именно: соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение к государственному суверенитету и территориальной целостности всех стран, их рациональной озабоченности касательно формирования новой, сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности".

Перевожу с китайского: это о границах Украины 1991-го года, снова о границах Украины 1991-го года, а также о том, что современные военные блоки не в состоянии обеспечить устойчивую безопасность, а потому здесь нужна новая архитектура, которая будет сбалансирована как-то иначе.

Не нужно быть китайцем, чтобы со всем этим согласиться. Но но к кому это было обращено? Продолжаю переводить с китайского:

к пуйлу — "Будь благодарен и за то, что тебе предоставляю, больше ничего не дам, а могу и это отобрать!";

к Западу — "Хотите целостности Украины — помогите с целостностью Китая", и параллельно — "Ну что, много ли вы все вместе смогли со своим НАТО?";

к "Глобальному Югу" — "Не нужно смотреть на Запад, нужно смотреть на Восток, а именно на нас, на КНР";

к Украине: "Намекаем вам, что потенциально вы нашу поддержку ещё не потеряли, так что скажите об этом Западу".

Надо просто хорошо знать китайский. И, думая каждый о себе, думать одновременно о Китае и о его выгоде, а тогда уже можно прочитать и заголовок.

Что нам с этого? Да почти всё. Лишь бы мы им стали интересны. Ибо китайцы это, по сути, те же евреи, хотя и китайцы. Они желают поторговаться.