Украинцы Виолетта Серова и Иван Хобта не стали поздравлять победителей этапа Гран-при по фигурному катанию в Будапеште Анастасию Метелкину и Луку Берулаву выступающих под флагом Грузии. Метелкина, которая является уроженкой Владимира, выступает за Грузию с 2020 года, москвич Берулава – с 2019-го. Пара тренируется в России у Павла Слюсаренко.

Во время торжественной церемонии награждения российские грузины подошли сперва к бронзовым призерам Мартине Ариано-Кент и Шарли Лалиберте-Лорану, а затем к нашим соотечественникам.

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Победителей поздравила только канадская пара. Украинцы полностью проигнорировали любителей РФ, отказавшись пожимать им руки и обниматься.

Серова и Хобта в соревнованиях спортивных пар завоевали "серебро", набрав за короткую и произвольную программы суммарно 153,77 балла. Это оказалось всего на 0,18 балла больше, чем у представителей Канады, занявших третье место.

1. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 190,45 балла.

2. Виолетта Серова – Иван Хобта (Украина) – 153,77.

3. Мартина Ариано-Кент – Шарли Лалиберте-Лоран (Канада) – 153,59.

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