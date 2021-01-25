Россию дисквалифицировали на КМ по лыжным гонкам: спортивные итоги 24 января
Ирландец Конор МакГрегор сенсационно проиграл американцу Дастину Порье на UFC 257, а сборную России по лыжным гонкам дисквалифицировали на Кубке мира.
Кроме того, футболист "Барселоны" Антуан Гризманн поддержал украинца, избитого в Париже.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 24 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
МакГрегор сенсационно проиграл нокаутом Порье на UFC 257
Сборную России дисквалифицировали за неадекватный поступок в эстафете Кубка мира по лыжным гонкам. Видео
Форвард "Барселоны" поддержал украинца, избитого до комы в Париже
В Бразилии разбился самолет с футболистами
Хабиб не сдержался, комментируя сенсационное поражение Конора МакГрегора
Тренер сборной Норвегии о поступке российского чемпиона: я шокирован