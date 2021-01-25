Россию дисквалифицировали на КМ по лыжным гонкам: спортивные итоги 24 января

Ирландец Конор МакГрегор сенсационно проиграл американцу Дастину Порье на UFC 257, а сборную России по лыжным гонкам дисквалифицировали на Кубке мира.

Кроме того, футболист "Барселоны" Антуан Гризманн поддержал украинца, избитого в Париже.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости воскресенья, 24 января. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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