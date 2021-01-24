Сборную России дисквалифицировали за неадекватный поступок в эстафете Кубка мира по лыжным гонкам. Видео

Максим Иншаков
Максим Иншаков
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Александр Большунов

Четырехкратный серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам Александр Большунов попал в скандал на Кубке мира в финском Лахти.

24-летний лыжник, представлявший первую сборную России, на финише эстафетной гонки 4х7,5 километра ударил палкой опередившего его представителя сборной Финляндии Йони Мяки.

Этого Большунову показалось мало и после финиша он въехал в финна, повалив его на снег.

За такое поведение Большунов заработал личную дисквалификацию. Кроме того был аннулирован результат сборной России, за которую бежал олимпиец.

Итоговый протокол

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Большунов остался без медали в скиатлоне на 30 километров, упав непосредственно перед финишем гонки.

ФинляндияЛахтилыжные гонкиАлександр Большунов