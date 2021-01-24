Четырехкратный серебряный призер чемпионата мира по лыжным гонкам Александр Большунов попал в скандал на Кубке мира в финском Лахти.

24-летний лыжник, представлявший первую сборную России, на финише эстафетной гонки 4х7,5 километра ударил палкой опередившего его представителя сборной Финляндии Йони Мяки.

Этого Большунову показалось мало и после финиша он въехал в финна, повалив его на снег.

За такое поведение Большунов заработал личную дисквалификацию. Кроме того был аннулирован результат сборной России, за которую бежал олимпиец.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Большунов остался без медали в скиатлоне на 30 километров, упав непосредственно перед финишем гонки.