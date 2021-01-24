Тренер сборной Норвегии о поступке российского чемпиона: я шокирован

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум с трудом подобрал слова, комментируя поступок лидера сборной России Александра Большунова, который в конце эстафеты Кубка мира ударил соперника палкой.

Наставник норвежцев сравнил эпизод со смешанными единоборствами (ММА).

"Я в шоке от происходящего. Это не относится к лыжным гонкам, и это переходит все границы того, что мы можем терпеть", – сказал Носсум в интервью VG в Лахти.

В свою очередь, россияне уверены, что дисквалификация является не справедливой.

"Я считаю, что Мяки перекрыл коридор Большунову и лишил его шансов. Дисквалифицировать надо финнов. Мяки, несомненно, знал, что Большунов справа от него, и пытался его заблокировать", – рассказал VG российский тренер Егор Сорин.

Напомним, что на финише гонки в финском Лахти четырехкратный вице-чемпион мира по лыжным гонкам Александр Большунов ударил фина Йони Мяки, а затем специально въехал в уже финишировавшего финского лыжника. За это россиянин и вся сборная РФ были дисквалифицированы.

Комментируя инцидент отец Большунова заявил, что надо было "по-русски дать в морду".