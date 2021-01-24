"Динамо" в большинстве сыграло вничью со сборной Иордании

Киевское "Динамо" в своем третьем матче на сборах в Объединенных Арабских Эмиратах сыграло в нулевую ничью со сборной Иордании.

Столичная команда демонстрировала много брака в центре поля. У Буяльского, Шепелева и Сидорчука не получалось обострять ситуацию. Передачи шли в основном поперек и назад, что не способствовало результативности в матче.

После перерыва Луческу выпустил Попова, Шапаренко, Дуэлунда, Караваева, Шабанова и Беседина, но на счете это не сказалось. Последние минуты киевляне доигрывали в большинстве, когда за разговоры был удален иорданский футболист.

"Динамо" (1-й тайм): Бущан – Кендзера, Забарный, Сирота, Миколенко – Сидорчук, Шепелев, Буяльский, де Пена, Родригеш – Супряга.

"Динамо" (2-й тайм): Бойко – Кендзера, Попов, Шабанов, Миколенко – Сидорчук, Шапаренко, Буяльский, Караваев, Дуэлунд – Беседин.

На субботу, 30 января, у подопечных Луческу запланирован спарринг с "Лудогорцем".

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 января "Динамо" Киев на сборах в Абу-Даби добыло первую победу в 2021 году. В первой контрольной встрече "Динамо" проиграло варшавской "Легии".