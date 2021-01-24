Форвард "Барселоны" поддержал украинца, избитого до комы в Париже

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Франции Антуан Гризманн выразил слова поддержки в адрес 14-летнего украинца, которого неизвестные серьезно избили в Париже.

"Невыносимые кадры. Сил тебе, Юрий, выздоравливай", – написал Гризманн в Twitter.

Видеозапись нападения доступна по ссылке. Внимание! Видео не предназначено для людей со слабой психикой, а также детям и беременным.

Как сообщал OBOZREVATEL, инцидент произошел 15 января в центре столицы. Подросток вместе с друзьями возвращался из колледжа когда на него напали около 10 человек с палками, битами и ножами. Всем, кроме Юрия, удалось убежать.

В больницу украинец попал с пробитым черепом, множественными переломами рук, ребер, ножевыми ранениями, травмами глаз. Позже впал в кому. Врачи оценивают его состояние как критическое.