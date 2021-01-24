В Бразилии разбился самолет с футболистами

Самолет с 4 игроками и президентом бразильского клуба "Пальмас" разбился сразу после взлета, сообщает Globo.

По информации СМИ, воздушное судно не смогло набрать высоту и упало недалеко от аэродрома в районе Лузимангес в Порто-Насиональ, муниципалитете, расположенном в 60 км к югу от Пальмаса.

В результате авиакатастрофы кроме пилота Вагнера Мачадо погибли вратарь Рануле (27 лет), защитники Лукас Пракседес (28 лет), Гильерме Ноэ (28 лет), полузащитник Маркус Молинари (23 года), президент клуба Лукас Мейра (32 года).

"Пальмас", выступающим в четвертом по силе дивизионе страны, должен был вылететь в Гояния, где им предстояло провести матч с "Вила-Новой" . В социальных сетях команды были опубликованы кадры последней тренировки, прошедшей в Токантинсе в субботу .

"Вила-Нова" выразило глубокое сожаление по поводу аварии и заявила, что согласна на перенос игры.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 ноября 2016 года бразильский футбольный клуб "Шапекоэнсе" разбился в авиакатастрофе, когда летел на финал Кубка Судамерикана.

Позже была названа вероятная причина падения самолета.