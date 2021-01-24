МакГрегор сенсационно проиграл нокаутом Порье на UFC 257

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор сенсационно проиграл Дастину Порье в главном бою вечера UFC 257.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился уже во втором. Бой начался с атак ирландца, однако Дастин очень быстро перевел соперника на канвас. Большую часть первого раунда соперники провели у сетки. МакГрегору затем удалось перевести поединок в бокс, раз за разом доставая американца джебами.

Во втором раунде все шло спокойно пока американец не попал в голову соперника, а затем ринулся в атаку. Для МакГрегора такое развитие событий стало неожиданным. Ирландец пропустил множество ударов, а затем оказался на настиле, вынудив рефери остановить поединок.

Отметим, что ирландец впервые в карьере уступил нокаутом, а Порье взял реванш у Конора за поражение осенью 2014 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец Хабиб Нурмагомедов категорично ответил о возможности возобновить карьеру в UFC.