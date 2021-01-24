МакГрегор сенсационно проиграл нокаутом Порье на UFC 257

Александр Чеканов
Александр Чеканов
Другие виды спорта
13,2 т.
Конор Порье

Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор сенсационно проиграл Дастину Порье в главном бою вечера UFC 257.

Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился уже во втором. Бой начался с атак ирландца, однако Дастин очень быстро перевел соперника на канвас. Большую часть первого раунда соперники провели у сетки. МакГрегору затем удалось перевести поединок в бокс, раз за разом доставая американца джебами.

Конор МакГрегор в нокауте.
Конор вернулся в октагон спустя год.
Порье сенсационно побил МакГрегора.

Во втором раунде все шло спокойно пока американец не попал в голову соперника, а затем ринулся в атаку. Для МакГрегора такое развитие событий стало неожиданным. Ирландец пропустил множество ударов, а затем оказался на настиле, вынудив рефери остановить поединок.

Конор и Порье провели бой в легком весе.
Дастин Порье в бою с Конором.
Дастин Порье сотворил апсет.

Отметим, что ирландец впервые в карьере уступил нокаутом, а Порье взял реванш у Конора за поражение осенью 2014 года.

МакГрегор впервые в карьере проиграл нокаутом.
Дастин Порье взял реванш за поражение в 2014 году.
Порье победил в главном бою UFC 257.

Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец Хабиб Нурмагомедов категорично ответил о возможности возобновить карьеру в UFC.

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