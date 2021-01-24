МакГрегор сенсационно проиграл нокаутом Порье на UFC 257
Звезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор сенсационно проиграл Дастину Порье в главном бою вечера UFC 257.
Поединок был рассчитан на пять раундов, но завершился уже во втором. Бой начался с атак ирландца, однако Дастин очень быстро перевел соперника на канвас. Большую часть первого раунда соперники провели у сетки. МакГрегору затем удалось перевести поединок в бокс, раз за разом доставая американца джебами.
DOWN GOES MCGREGOR #UFC257 pic.twitter.com/PQ18QY3Ak4— DraftKings (@DraftKings) January 24, 2021
Во втором раунде все шло спокойно пока американец не попал в голову соперника, а затем ринулся в атаку. Для МакГрегора такое развитие событий стало неожиданным. Ирландец пропустил множество ударов, а затем оказался на настиле, вынудив рефери остановить поединок.
Отметим, что ирландец впервые в карьере уступил нокаутом, а Порье взял реванш у Конора за поражение осенью 2014 года.
SCORE: EQUALED.— UFC (@ufc) January 24, 2021
[ #UFC257 | #InAbuDhabi | @VisitAbuDhabi ] pic.twitter.com/V7sOcRy1Uh
Как сообщал OBOZREVATEL, российский боец Хабиб Нурмагомедов категорично ответил о возможности возобновить карьеру в UFC.