Хабиб не сдержался, комментируя сенсационное поражение Конора МакГрегора

Максим Иншаков
Максим Иншаков
Другие виды спорта
4,3 т.
Хабиб Нурмагомедов

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не смог сдержать сарказм, комментируя сенсационное поражение ирландца Конора МакГрегора Дастину Порье в главном бою вечера UFC 257.

Дагестанец ехидно заявил, то такое случается с теми, кто меняет команду и бросает своих помощников.

"Вот что бывает, когда ты бросаешь своих спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом, и тренируешься с маленькими детишками вдали от реальности", – написал Нурмагомедов у себя в Twitter.

Нурмагомедов прокомментировал поражение МакГрегора

Как сообщал OBOZREVATEL, главный бой вечера UFC 257 МакГрегор – Порье состоялся в ночь на 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился поражением ирландского бойца.

Позже появилось видео нокаута.

ОАЭАбу-ДабиUFCХабиб НурмагомедовКонор МакГрегорДастин Порье