Хабиб не сдержался, комментируя сенсационное поражение Конора МакГрегора

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов не смог сдержать сарказм, комментируя сенсационное поражение ирландца Конора МакГрегора Дастину Порье в главном бою вечера UFC 257.

Дагестанец ехидно заявил, то такое случается с теми, кто меняет команду и бросает своих помощников.

"Вот что бывает, когда ты бросаешь своих спарринг-партнеров, которые сделали тебя чемпионом, и тренируешься с маленькими детишками вдали от реальности", – написал Нурмагомедов у себя в Twitter.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный бой вечера UFC 257 МакГрегор – Порье состоялся в ночь на 24 января на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ) и завершился поражением ирландского бойца.

Позже появилось видео нокаута.