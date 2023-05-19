Россия рассказала о 'миссии сделать жизнь людей лучше' и обвинила МОК в 'наглом нарушении прав наших'

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков обвинил международные организации и федерации в политизации спорта и нарушения прав атлетов из страны-агрессорки. Чиновник назвал санкции в отношении представителей РФ "кукольным театром, где за ниточки дергают ангажированные политические деятели".

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Об этом Поздняков заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Глава ОКР назвал некомпетентным Международным олимпийский комитет (МОК), а также добавил, что его организация не подвержена пропаганде и пытается "сделать жизнь людей лучше".

"Санкции, критерии и все остальное – это кукольный спортивный театр, где за ниточки дергают ангажированные, политические деятели. Это не что иное, как фарс, где права наших спортсменов нагло нарушаются многими международными организациями. Пандемия саморазрушения олимпийского единства на корню подрубает новое слово в девизе МОК "вместе". Вся работа ОКР основана на практическом взаимодействии с партнерами, а не в пустой пропаганде и лозунгах. Наша общая миссия – сделать жизнь людей лучше посредством спорта", – пафосно и высокомерно подчеркнул Поздняков.

Напомним, МОК рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпион России по боксу Владимир Носов испугался, что россиян заставят "встать на колени и что-то поцеловать" ради участия на Олимпийских играх. Накануне Россию не пустили на Европейские игры 2023 года в Польше. В ответ в Госдуме этот отбор на Олимпиаду-2024 назвали "шарашкиной конторой", которую "давно пора разогнать".

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