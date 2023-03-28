МОК объяснил, как будет определять, кого из россиян допускать к международным турнира

Международный олимпийский комитет для того, чтобы определить фамилии российских спортсменов, которые могут участвовать в международных турнирах, рекомендовал международным федерациям создать специальные комиссии. Они будут проверять каждого атлета РФ на участие в Z-митингах, концертах в поддержку "СВО", а также демонстрацию Z-символики.

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Кроме того, будет уделяться внимание тому, поддерживал ли публично потенциальный кандидат войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, 28 марта МОК принял новое решение по отстранению России. Представители РФ и РБ смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом, но только если не поддерживали войну. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командных турнирах.

Напомним, что двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов был отстранен на девять месяцев от всех международных соревнований за то, что принял в марте 2022 года участие в пропагандистcком концерте-митинге "Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!". Также Рылов лишился спонсора.

Кроме Рылова в концерте-митинге приняли участие гимнастки Дина и Арина Аверины и Виктория Листунова, фигуристы Никита Кацалапов, Владимир Морозов, Евгения Тарасова и Виктория Синицына.

На этом мероприятии был и один сильнейших лыжников планеты россиянин Александр Большунов, за что получил порцию критики.

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