Официально. Россию не пустили на Европейские игры-2023

Атлетов из России и Беларуси не допустили к участию в Европейских играх 2023 года. Официальную точку поставила пресс-служба Европейского олимпийского комитета (ЕОК).

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Европейские игры запланированы в польском Кракове с 21 июня по 2 июля.

"Российские и белорусские спортсмены не будут выступать на Европейских играх в 2023 году ни в каком качестве - ни под флагом, ни "нейтральными". Поскольку до начала соревнований осталось менее 40 дней, это решение не изменится", – говорится в заявлении ЕОК, которое приводит Insidegame.

В прошлом месяце МОК постановил, что российским и белорусским спортсменам следует разрешить вернуться на мировую спортивную арену в нейтральном статусе при условии, что они не поддерживают войну в Украине и не связаны с вооруженными силами.

Европейские игры 2023 года в Польше являются континентальной квалификацией к Олимпийским играм в столице Франции.

Церемония открытия и закрытия пройдёт на стадионе "Таурон Арена Краков".

27 апреля министр спорта Польши Камиль Бортничук не исключал возможность появления там россиян и белорусов, но с одним условием. Они должны будут выступить с заявлением, осуждающим войну на Украине и преступления, совершенные там российской армией

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