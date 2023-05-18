'Нам навязывают': чемпион РФ испугался, что россиян заставят 'встать на колени и что-то поцеловать'

Чемпион России по боксу Владимир Носов выразил уверенность в том, что стране-агрессору нужно развивать альтернативные соревнования из-за условий допуска, которые ранее опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК). Он потребовал не соглашаться на требования осудить войну в Украине и выступать под нейтральным флангом, испугавшись, что "потом будет необходимость встать на колени".

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Об этом Носов заявил в эфире пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Он назвал международные организации "поездом, идущим под откос", за который Россия не должна даже пытаться зацепиться, а также отметил важность отказа от сотрудничества с цивилизованным миром.

"Идет очень тонкая игра. Спорт может сильно разделить людей. Что если это – проба разделить наш народ. Обкатав ситуацию на спорте, они пойдут дальше. МОК, ВОЗ, МВФ, ООН – вагоны поезда, едущего под откос, а мы почему‑то пытаемся за ним бежать, ухватиться за ручку, сесть. Надо распрощаться с поездом, который идет не туда. Направить силы на альтернативу. Сейчас нам навязывается серая форма, отказ от флагов, потом будет необходимость встать на колени, что‑то поцеловать. Это путь в никуда! Хорошей альтернативой были бы игры доброй воли", – сказал Носов.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК).рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне Россию не пустили на Европейские игры 2023 года в Польше. В ответ в Госдуме этот отбор на Олимпиаду-2024 назвали "шарашкиной конторой", которую "давно пора разогнать".

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