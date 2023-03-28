Командный запрет: МОК принял новое решение по отстранению России

Российские и белорусские спортсмены смогут участвовать в индивидуальных международных соревнованиях под нейтральным статусом. При этом представители стран-агрессоров не смогут бороться за медали на командых турнирах.

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Об этом заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах по итогам заседания исполкома организации на пресс-конференции, которая транслировалась на YouTube-канале МОК. Он огласил критерии допуска спортсменом из РФ и РБ, напомнив о кровопролитной войне, которую Россия при поддержке Беларуси развязала против Украины.

"Спортсмены, которые поддерживают войну, не имеют права соревноваться. Спортсмены, которые имеют отношения к военным или государственным службам безопасности не могут быть допущены к турнирам. Нейтральные атлеты, которые будут допущены к соревнованиям, должны соответствовать антидопинговым правилам. Кроме того, никакие международные турниры не должны проходить на территории России и Беларуси. Флаги, гимны и другая национальная символика не может демонстрироваться", – подчеркнул Бах.

Он добавил, что данные рекомендации не касаются участия россиян и белорусов в Олимпийских играх 2024 и 2026 годов. Решение этого вопроса будет обсуждаться позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев накануне исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) назвал его "балом мерзости и лицемерия".

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