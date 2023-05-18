В Госдуме после отстранения России назвали 'шарашкиной конторой', которую 'давно пора разогнать', отбор на ОИ

В Государственной думе с презрением отнеслись к отстранению России от Европейских игр, назвав турнир "шарашкиной конторой". В парламенте страны-агрессорки отметили отсутствии конкуренции на соревнованиях в отсутствии атлетов из РФ.

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Об этом в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС заявил так называемый депутат Дмитрий Свищев. Он размечтался об участии России в Олимпийских играх 2024 года в Париже через турниры в Азии, а также обвинил Польшу, которая принимай Европейские игры, в политизации спорта.

"У нас не было иллюзий на этот счет. Позиция Польши в отношении россиян нам известна, они устроили политический междусобойчик вместо приличных соревнований. Эту шарашкину контору давно пора разогнать, поскольку она явно используется не по назначению. Европейские игры не являются конкурентными в отсутствие россиян. Нам эта история была давно понятна, поэтому мы и ведем переговоры об участии в Азиатских играх как в квалификационном турнире к потенциальному участию в Олимпиаде. Поэтому и квалификационный статус Европейских игр нам даром не нужен", – сказал Свищев.

Отметим, что Европейские игры 2023 года в Польше являются континентальной квалификацией к Олимпийским играм в столице Франции.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе поставила Международному олимпийскому комитету (МОК) "единственное условие", при котором РФ согласится выступить на Играх в Париже.

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