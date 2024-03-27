'Отношение как ко второму сорту. Нас просто нет': чемпионка ОИ из РФ обвинила МОК в унижении россиян

Олимпийская чемпионка Светлана Журова закатила настоящую истерику из-за условий допуска российских спортсменов к Играм-2024 года в Париже. Депутатка Государственной думы пожаловалась на то, что международное сообщество относится к представителям страны-агрессорки "как ко второму сорта".

Об этом Журова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству РИА "Новости". По словам бывшей конькобежки, Международный олимпийский комитет (МОК) якобы ввел несправедливые и необосн6ованныек санкции в отношении российских атлетов.

"На самом деле, сумасшедшая разница в условиях, которые они выставили сейчас и в условиях прошлой Олимпиады, когда были другие причины нашего нейтрального статуса. На данный момент условия, которые сейчас выдвинуты, унизительны в моем понимании. Но я также понимаю, что МОК в любой момент могут их еще ужесточить. Это отношение к нам как ко второму сорту. Нейтральный статус дает понять, что нас нет, это не про бомжей. Нас просто нет для них", – сказал Жукова.

Отметим, что накануне глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер обозвала спортсменов из РФ, которые согласятся выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе, "командой бомжей".

Ранее МОК запретил российским и беларуским спортсменам не только использовать в столице Франции национальную символику, но и участвовать в церемонии открытия ОИ. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тут же обвинил МОК в ущемлении прав атлетов из РФ.

В свою очередь сам Томас Бах выступил против так называемой коллективной ответственности российских спортсменов за войну в Украине. В самой РФ уже началась травля спортсменов, которые согласятся поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, известная российская тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова назвала "нечеловеческими" условия участия атлетов из РФ в ОИ.

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