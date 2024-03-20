В Кремле обвинили МОК в запугивании спортсменов и нарушении прав россиян

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков возмутился условиями участия российских спортсменов на Играх-2024 в Париже, которые накануне опубликовал Международный олимпийский комитет (МОК). Спикер диктатора Владимира Путина обвинил организацию в нарушении прав атлетов из РФ и развале мирового спорта.

Об этом Песков заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. Соучастник военных преступлений России против Украины также упрекнул МОК в призывах к национальным федерациям не отправлять своих спортсменов на так называемые Игры дружбы в РФ в сентябре нынешнего года.

"Негативно мы это воспринимаем, безусловно. Это разрушение идеи олимпизма, это ущемление интересов спортсменов, олимпийцев. Конечно, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения, это абсолютно не красит Международный олимпийский комитет. Призывы бойкотировать Игры дружбы? Негативно, абсолютно негативно относимся. Запугивание спортсменов – это совсем подрывает, наверное, авторитет МОК", – сказал Песков.

Ранее президент МОК Томас Бах выступил против так называемой коллективной ответственности российских спортсменов за войну в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, в России уже началась травля спортсменов, которые согласятся поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

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