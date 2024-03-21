'Нечеловеческие условия': россияне пожаловались, что от них требуют 'продать родину' ради Олимпиады-2024

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова обвинили Международный олимпийский комитет (МОК) в "нечеловеческих условиях" выступления российских спортсменов на Играх-2024 в Париже. Бывшая спортсменка при этом не стала призывать к полному бойкоту соревнований со стороны атлетов из РФ.

Об этом Тарасова заявила в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая фанатка войны в Украине пожаловалась на то, что от россиян требуют "продать родину" ради участия в Олимпийских играх нынешнего года.

"Я эти слова говорила еще давно. Нужно ехать. Но сейчас нам ставят нечеловеческие условия. Нужно продать родину, чтобы участвовать в Олимпиаде. С этим я не согласна. Решение должно остаться за спортсменами и их тренерами. Кто решил ехать – пусть едет. Главное – не запрещать", – сказала Тарасова.

МОК запретил российским и беларуским спортсменам не только использовать в Париже национальную символику, но и участвовать в церемонии открытия турнира. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков тут же обвинил МОК в ущемлении прав атлетов из РФ.

В свою очередь президент МОК Томас Бах выступил против так называемой коллективной ответственности российских спортсменов за войну в Украине. В самой РФ уже началась травля спортсменов, которые согласятся поехать на Олимпийские игры 2024 года в Париже в нейтральном статусе.

Как сообщал OBOZ.UA, сборная России по художественной гимнастике бойкотирует ОИ-2024. Об отказе ехать в Париж объявили лидерки команды Арина и Дина Аверины, которые на зло МОК объявили о завершении карьеры.

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