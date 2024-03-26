Подруга Путина назвала сборную России на Олимпиаде-2024 'командой бомжей'

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер, сравнила нейтральных атлетов на Олимпиаде-2024, которая пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года, с "командой бомжей". 19 марта МОК допустил россиян и белорусов к Играм в нейтральном статусе. У атлетов из РФ и Беларуси будет свой специальный флаг, гимн, и им будет запрещено участвовать в церемонии открытия ОИ-2024.

"Мое мнение было озвучено еще в Перми на совете президента, с того времени оно не изменилось и не изменится. В Париже говорили, что русские должны выступать в команде бомжей, это сейчас и осуществляется. Команда бомжей без флага, гимна, болельщиков поедет на Олимпиаду", – цитирует Винер Р-спорт.

Глава ВФХГ заявила, что считает унизительным, когда российские медалисты стоят под белым флагом, а чемпионы еще и под музыку, "похожую на "похоронный марш" вместо гимна".

"Спортсмены со всего мира выступают с гимном и с флагом, участвуют в параде закрытия и открытия, кроме России. И командные виды спорта из России вообще МОК не допущены ни в каком статусе!" – возмутилась Винер.

Российские болельщики не смогли сдержать эмоций в комментариях.

"От же противная баба. И ведь сама ездило от команды СНГ, но себя бомжихой позабыла назвать", "Так оскорблять своих спортсменов это лютый позор. Надеюсь ей хоть какой штраф выпишут за такие слова", – пишут юзеры.

Отметим, что Ирина Винер 30 лет была замужем за миллиардером Алишером Усмановым. В феврале 2022 года Усманов попал под санкции Евросоюза из-за полномасштабного вторжения России в Украину. В пояснении к ним ЕС назвал его "олигархом с особенно тесными связями с президентом России Владимиром Путиным".

4 мая 2022 года Алишер Усманов чтобы исключить влияние санкций на жену подал на развод. В июле стало известно, что развод оформлен в ЗАГСе. В августе 2022 года Ирина Александровна сообщила, что вернулась к прежней фамилии — Винер

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