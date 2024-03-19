'Не может быть коллективной вины': президент МОК высказался о допуске россиян к Олимпиаде-2024

Президент Международного олимпийский комитет (МОК) Томас Бах выступил против так называемой коллективной ответственности российских спортсменов за войну против Украины. Функционер подчеркнул, что наказывать надо тех атлетов, которые поддерживают режим диктатора Владимира Путина..

Об этом Бах заявил в интервью французскому изданию Le Monde. Глава МОК выразил надежд на то, что Олимпийский комитет России не станет бойкотировать Игры-2024 в Париже, а отправит в столицу Францию своих спортсменов, допущен к турниру, под нейтральным флагом.

"Бойкот никогда не бывает хорошим решением. Мы бескомпромиссны, когда речь идет о наказании тех, кто нарушил правила и Олимпийскую хартию. Но я столь же бескомпромиссен в защите тех, кто не нарушил хартию. Это приверженность правам человека и защите принципа, согласно которому не может быть коллективной вины. Спортсмены не могут нести ответственность за действия своего правительства. Если они поддерживают эти действия, их наказывают. Но если это не так, они должны иметь такие же права, как и другие", – сказал Бах.

Ранее президент МОК обвинил российского диктатора Владимира Путина в легитимизации употребления спортсменами из России допинга после того, как он появился вместе с дисквалифицированной фигуристкой Камилой Валиевой на открытии "Игр будущего".

Как сообщал OBOZ.UA, МОК также призвал национальные комитеты и правительства стран не отправлять своих спортсменов на "Игры дружбы", на которые, к слову, Россия цинично пригласила украинцев. К бойкоту соревнований в РФ призвало Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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