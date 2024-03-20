'Это же очень опасно!' В России начали травлю спортсменов, которые согласятся участвовать в Олимпиаде-2024

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко назвала предателями спортсменов, которые согласятся выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. Она категорически выступила против даже обсуждений возможности поездки представителей РФ в Париж будущим летом.

Об этом Родионенко, которая ранее объявила об отказе ее сборной ехать на Игры-2024, заявила в интервью порталу Sport24. Приспешница диктаторского режима Владимира Путина также обвинила организаторов Олимпиады в невозможности обеспечить безопасность российских спортсменов.

"МОК сказали, что не будет никаких анкет для спортсменов, во что я вообще не верю. Они абсолютно не гарантируют безопасность наших спортсменов! А какие стычки сейчас у наших посольств заграницей на фоне президентских выборов в России? Это же очень опасно! Плюс к этому нас лишили всего: флага, гимна, символики и даже одежды. С Олимпиадой в Париже все ясно, и не надо поднимать никаких вопросов на эту тему. Ну кто-то из наших спортсменов решит поехать туда в нейтральном статусе, но для меня эти люди будут равносильны сбежавшим из России артистам", – сказала Родионенко.

Ранее наставница российских гимнастов со словами "меня удивляет" заявила, что не понимает, почему Украина стремится "убрать Россию" из мирового спорта. А победитель Игр в Токио Никита Нагорный обвинил МОК в нарушении прав россиян.

Как сообщал OBOZ.UA, Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал условия участия российских спортсменов на Играх-2024. Новые запреты вызвали истерики в стране-агрессорке.

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