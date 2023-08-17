Олимпиада-2024: Украина ждет 'жеста доброй воли' от России

Россия наверняка превратит Олимпийские игры 2024 года в Париже в площадку для пропаганды своих нарративов. При этом нельзя исключать, что страна-агрессорка совершит "жест доброй воли" и сама бойкотирует соревнования, отказавшись участвовать в нейтральном статусе и подписывать антивоенную декларацию.

Видео дня

Такое мнение в интервью информационному агентству Agence France-Presse выразил министр спорта Украины Вадим Гутцайт, пишет портал France24.com. По его словам, он верит в то, что Международный олимпийский комитет (МОК) не допустит россиян к Играм в Париже из-за их агрессии в отношении нашей страны.

"Если российские спортсмены примут участие в Олимпийских играх, то российские пропагандисты попытаются превратить этот праздник спорта в праздник пропаганды, как это когда-то сделал Гитлер. Я считаю, что МОК не позволит агрессорам сделать это. Я также не исключаю, что россияне совершат "жест доброй воли" и скажут, что не поедут. Мяч сейчас на стороне МОК и международных спортивных федераций. Я верю, что они и дальше будут стоять на правильной стороне истории и не допустят агрессоров к участию в Играх", – сказал Гутцайт.

Ранее он назвал условие, при котором Украина готова бойкотировать Олимпиаду-2024. Кроме того, стало известно о создании в МОК антироссийской коалиции из 35 стран.

Напомним, за год до старта ОИ-2024, 26 июля, МОК не отправил России и Беларуси приглашение на соревнования. Кроме того, СМИ раскрыли планы МОК по допуску россиян к Играм в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) выразил нелепое мнение о том, что Игры в Париже не могут носить статус олимпийских, а настоящие ОИ пройдут в Москве под названием "Игры дружбы", которые приказал организовать диктатор Владимир Путин и куда цинично пригласили Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!