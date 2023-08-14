Украина сделала официальное заявление о бойкоте Олимпиады-2024

Украина планирует выступать на Олимпийских играх 2024 года в Париже вне зависимости от допуска российских и беларуских спортсменов. При этом наша страна готова бойкотировать турнир в том случае, если представителям стран-агрессорок разрешат выступать в столице Франции с их национальной символикой.

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Об этом в интервью японскому информационному агентству Kyodo News заявил президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт. Он подчеркнул, что наши спортсмены намерены продемонстрировать всему миру, что страна продолжает противостоять российской агрессии.

"Наши спортсмены должны быть на Олимпиаде. Наш флаг будет на церемонии открытия, на соревнованиях, наши спортсмены будут представлять наше государство, чтобы все в мире увидели, что Украина была, есть и будет. Мы не обращаем внимания на этих спортсменов из РФ и РБ, потому что для нас вообще непонятно, кто эти спортсмены. Они под нейтральным флагом. Но если Россия и Беларусь будут выступать под своим флагом, мы не будем участвовать в этой Олимпиаде", – сказал Гутцайт.

Напомним, за год до старта ОИ-2024, 26 июля, Международный олимпийский комитета (МОК) не отправил России и Беларуси приглашение на соревнования. Кроме того, СМИ раскрыли планы МОК по допуску россиян в Играм в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) выразил нелепое мнение о том, что Игры в Париже не могут носить статус олимпийских, а настоящие ОИ пройдут в Москве под названием "Игры дружбы", которые приказал организовать диктатор Владимир Путин и куда цинично пригласили Украину.

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