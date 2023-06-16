"Владимир Путин принял решение..." В России заявили о проведении альтернативной Олимпиады с участием "лучших спортсменов мира"
Кремлевский диктатор Владимир Путин приказал своим приспешникам организовать так называемые Игры Дружбы в 2024 году. Спортивные состязания состоятся в сентябре и не будут пересекаться с Олимпийскими играми в Париже, но станут альтернативой главным стартам четырехлетия.
Об этом заявил секретарь совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов, пишет сайт пропагандистского телеканала "Матч ТВ". Он добавил, что на турнире, который планируют проводить, как и ОИ, раз в четыре года, должны выступить "лучшие спортсмены мира".
"Владимиром Путиным принято решение о проведении в сентябре 2024 года Игр Дружбы, подготовка началась. Прорабатывается программа соревнований, планируется участие лучших спортсменов мира. Это не разовое мероприятие. Планируется проведение раз в четыре года", – сказал Филиппов.
Игры Дружбы – это комплексные международные соревнования под эгидой министерства спорта Российской Федерации, отметили российские пропагандисты.
Как сообщал OBOZREVATEL, накануне СМИ опубликовали условия допуска российских спортсменов к Олимпийским играм 2024 года в Париже.
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