'Невообразимый цинизм'. Россия зовет украинцев на 'Игры дружбы', пообещав 'обеспечить безопасность'

Украинских спортсменов пригласят на Игры дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге, заявил министр спорта России Олег Матыцин. Соревнования должны состоятся с 15 по 29 сентября 2024 года

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"Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории России, а также равные соревновательные права участия в Играх дружбы", – заявил Матыцин в эфире "Матч ТВ".

Такие слова чиновника вызвали бурную реакцию в интернете. Даже российские болельщики называют ситуацию "цинизмом высшего уровня".

"Это конечно нечто. Как говориться "за гранью добра и зла", "Нет ни дня, чтоб российские чинуши не поражали своей тупостью", – пишут юзеры.

Фанаты предполагают, что будет чудо, если украинцы не пошлют на три буквы авторов такого предложения.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Матыцин отреагировал на дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане. Чиновник считает, что это возмутительное поведение.

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