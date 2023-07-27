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"Невообразимый цинизм". Россия зовет украинцев на "Игры дружбы", пообещав "обеспечить безопасность"

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
3,3 т.
'Невообразимый цинизм'. Россия зовет украинцев на 'Игры дружбы', пообещав 'обеспечить безопасность'

Украинских спортсменов пригласят на Игры дружбы, которые пройдут в Москве и Екатеринбурге, заявил министр спорта России Олег Матыцин. Соревнования должны состоятся с 15 по 29 сентября 2024 года

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"Конечно, пригласим и обеспечим безопасность их пребывания на территории России, а также равные соревновательные права участия в Играх дружбы", – заявил Матыцин в эфире "Матч ТВ".

"Невообразимый цинизм". Россия зовет украинцев на "Игры дружбы", пообещав "обеспечить безопасность"

Такие слова чиновника вызвали бурную реакцию в интернете. Даже российские болельщики называют ситуацию "цинизмом высшего уровня".

"Невообразимый цинизм". Россия зовет украинцев на "Игры дружбы", пообещав "обеспечить безопасность"
"Невообразимый цинизм". Россия зовет украинцев на "Игры дружбы", пообещав "обеспечить безопасность"
"Невообразимый цинизм". Россия зовет украинцев на "Игры дружбы", пообещав "обеспечить безопасность"
"Невообразимый цинизм". Россия зовет украинцев на "Игры дружбы", пообещав "обеспечить безопасность"

"Это конечно нечто. Как говориться "за гранью добра и зла", "Нет ни дня, чтоб российские чинуши не поражали своей тупостью", – пишут юзеры.

"Невообразимый цинизм". Россия зовет украинцев на "Игры дружбы", пообещав "обеспечить безопасность"
"Невообразимый цинизм". Россия зовет украинцев на "Игры дружбы", пообещав "обеспечить безопасность"

Фанаты предполагают, что будет чудо, если украинцы не пошлют на три буквы авторов такого предложения.

"Невообразимый цинизм". Россия зовет украинцев на "Игры дружбы", пообещав "обеспечить безопасность"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Матыцин отреагировал на дисквалификацию украинской саблистки Ольги Харлан на чемпионате мира в Милане. Чиновник считает, что это возмутительное поведение. 

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