Президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов издевательски прокомментировал проведение Игр 2024 года в Париже. Представитель страны-агрессора выразил нелепое мнение о том, что соревнования во Франции не могут носить статус олимпийских, а настоящие ОИ пройдут в Москве под названием "Игры дружбы", которые приказал организовать диктатор Владимир Путин и куда цинично пригласили Украину.

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Об этом Агапитов заявил в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Чемпион мира 1997 года добавил, что Россия придерживается правил "этики и морали", а также не нарушает антидопинговых правил, забыв о грандиозной государственной системе применения спортсменами из РФ запрещенных веществ.

"Мы придерживаемся законов и правил и фундаментальной морали и этики. Те соревнования, которые организуют в Париже, по какой‑то нелепой случайности называются ОИ. Однако наши спортсмены едут на другие соревнования, которые соответствуют олимпийскому статусу, хартии, духу, морали. Но эти соревнования пройдут в Москве – "Игры дружбы". Туда приедут спортсмены, которые соблюдают спортивные и антидопинговые правила. Они там и выступят. Все остальное нас не сильно интересует, так как утратило доверие и соответствие", – сказал Агапитов.

Ранее функционер назвал "нарушением устава" требование международной федерации тяжелой атлетики осудить войну и подписать декларацию нейтрального спортсмена для участия на ЧМ.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили со словами о "высшей расе" потребовал допустить российских спортсменов к чемпионату мира-2023 по борьбе без дополнительных условий.

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