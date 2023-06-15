МОК принял решение по России на Олимпиаде-2024

Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов из России на Олимпиаду-2024 в Париже, сообщает агентство "Весь спорт" со ссылкой на свои источники. По информации агентства, для попадания на Игры атлетам из РФ необходимо будет соответствовать ряду условий.

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За основу базовых критериев будет взята формирование команды беженцев, которая существует с 2016 года.

Российские спортсмены в Париже будут выступать в нейтральном статусе, под флагом МОК и под названием "Нейтральные атлеты" или "Нейтральные олимпийские атлеты".

Заявки на участие в Играх спортсмены должны будут подавать лично, без посредничества Олимпийского комитета России (ОКР) и национальных федераций. И только – в индивидуальные виды олимпийской программы. Участие россиян в командных видах спорта запрещено мартовским решением МОК.

Проверка заявок будет проводиться и на выполнение квалификационных нормативов, и на соответствие критериям рекомендаций МОК. Подписание специальных заявлений с осуждением "СВО" не запланировано, но все может поменяться.

После того, как МОК утвердит заявку участника, спортсмен должен прекратить участие во всех национальных соревнованиях и перестать принимать любую (финансовую, организационную) поддержку от российских спортивных организаций.

МОК готов финансировать только участие спортсмена в Олимпийских играх, то есть оплатить проезд, проживание, питание. Решением бытовых вопросов спортсменов на Играх будут заниматься сотрудники, утвержденные МОК. Что касается участия в квалификационных стартах, проведения сборов, участия тренеров и специалистов – все затраты ложатся на самого спортсмена.

Вопрос присутствия на Играх личных тренеров и специалистов (врачей, массажистов) пока не проработан.

МОК разработает экипировку для нейтральных атлетов.

По данным агентства, принципы МОК уже доведены до российских спортивных руководителей.

Напомним, Международный Олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Они также не должны поддерживать войну в Украине.

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