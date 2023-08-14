Украина настроена решительно: 35 стран пригрозили бойкотом Олимпиады-2024 из-за России

Украина вместе со своими союзниками в противостоянии российской агрессии готова бойкотировать Игры 2024 года в Париже в случае допуска представителей РФ и РБ к соревнованиям. Страны ожидают, что Международный олимпийский комитет (МОК) должным образом отреагирует на преступления против нашего народа.

Видео дня

Об этом в своем Telegram-канале написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Глава Кабинета министров напомнил, что за время с начала полномасштабного вторжения 24 февраля минувшего года России убила почти 340 наших атлетов и тренеров, а также разрушила 343 спортивных объекта.

"Государства, которые запятнали себя кровью украинцев, не могут участвовать в Олимпийских играх. Украина настроена решительно. Сложилась мощная международная коалиция за честный спорт, включающая 35 государств. Вместе мы готовы бойкотировать Олимпийские игры в Париже, если РФ и Беларусь будут допущены к участию в соревнованиях. Ожидаем, что МОК примет правильное решение и решительно отстранит агрессора от Олимпиады", – отметил Шмыгаль.

Ранее президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт отметил, что украинские спортсмены будут бойкотировать Игры-2024 в том случае, если Россию и Беларусь допустят на соревнования под национальными флагами.

Напомним, за год до старта ОИ-2024, 26 июля, МОК не отправил России и Беларуси приглашение на соревнования. Кроме того, СМИ раскрыли планы МОК по допуску россиян к Играм в статусе сборной беженцев.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитоввыразил нелепое мнение о том, что Игры в Париже не могут носить статус олимпийских, а настоящие ОИ пройдут в Москве под названием "Игры дружбы", которые приказал организовать диктатор Владимир Путин и куда цинично пригласили Украину.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!