Россия и Беларусь не получат приглашение на Олимпийские игры-2024 в Париже 26 июля. Международный олимпийский комитет (МОК) по традиции ровно за год до старта главного соревнования четырехлетия разошлет соответствующие письма странам-участницам, однако агрессоры в этот список не попадут.

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Об этом пишет информационное пропагандистское агентство ТАСС. Подобное решение принято в связи с санкциями, введенными МОК в отношении российского и беларуского спорта из-за военного вторжения РФ в Украину. Также МОК не направит приглашения на Олимпиаду НОК Гватемалы, отстраненному с сентября 2022 года.

Ранее стало известно о планах МОК допустить российских атлетов к Играм в Париже в статусе сборной беженцев. Это вызвало настоящую истерику в стране-агрессоре.

Так, олимпийский чемпион Михаил Мамиашвили высказался в пользу того, чтобы "в Париж ехать на танках". А бывший легкоатлет Юрий Борзаковский объяснил отстранение России от международных турниров словами "нас боятся, мы лучшие".

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка в танцах на льду и предательница Украины Татьяна Навка выдала глупость о том, что отстранение России ударило по мировому спорту.

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