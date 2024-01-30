Официально: Россию лишили "золота" Олимпиады-2022 после дисквалификации Валиевой

Сборная России по фигурному катанию лишена золотых медалей Олимпийских игр 2022 года в командных соревнованиях. Команда из страны-агрессорки пострадала после дисквалификации Камилы Валиевой и аннулирования всех ее результатов после 25 декабря 2021 года.

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Соответствующее решение принял Международный союз конькобежцев (ISU), говорится на официальном сайте организации. После пересмотра результатов россиянам присуждена "бронза". Валиева набрала на командном турнире на пекинских Играх 20 очков и после ее отстранения в активе команды из РФ осталось 54 балла, что на один больше, чем у канадцев, закончивших соревнования четвертыми.

Теперь олимпийскими чемпионами Олимпиады-2022 объявлены американцы. "Серебро" же передано сборной Японии.

Напомним, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр. Позже Международный олимпийский комитет (МОК) и Всемирное антидопинговое агентство (WADA) потребовали отстранить россиянку от олимпийского турнира. Однако CAS позволил девушке продолжить выступления.

После этого в МОК приняли решение не проводить церемонию награждения фигуристок в случае завоевания Валиевой медали Олимпиады в любом виде соревнований. Также ее результаты в Пекине признаны неофициальными. WADA резко раскритиковало Россию из-за допинг-скандала. Сама фигуристка, комментируя скандал, не смогла сдержать слез во время интервью.

Отметим, что ранее известная тренерка Татьяна Тарасова закатила настоящую истерику из-за дисквалификации Валиевой. Она назвала судей CAS убийцами и свиньями, которые якобы уничтожили карьеру 17-летней фигуристки.

Как сообщал OBOZ.UA, олимпийский чемпион и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили обвинил мир в отсутствии "человеколюбия и сострадания" к Камиле Валиевой. А бывший биатлонист Дмитрий Васильев призвал организовать переворот в МОК и назначить "нужного кандидата".

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