Новости спорта: боец ММА нокаутировал соперника ударом 'торнадо', 'Реал' и 'МанСити' в 1/4 ЛЧ

Теофимо Лопес-старший назвал единственную причину, почему Василия Ломаченко не смог победить его сына, а в Лиге чемпионов определились очередные четвертьфиналисты.

Кроме того, боец ММА Стив Уокер нокаутировал соперника редким ударом.

OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 16 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:

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