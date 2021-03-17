Новости спорта: боец ММА нокаутировал соперника ударом "торнадо", "Реал" и "МанСити" в 1/4 ЛЧ
Теофимо Лопес-старший назвал единственную причину, почему Василия Ломаченко не смог победить его сына, а в Лиге чемпионов определились очередные четвертьфиналисты.
Кроме того, боец ММА Стив Уокер нокаутировал соперника редким ударом.
OBOZREVATEL представляет главные спортивные новости вторника, 16 марта. Наши читатели считают наиболее интересными следующие материалы:
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