Американский боец нокаутировал соперника редчайшим ударом "торнадо". Видео

Американский боец муай-тай Стив Уокер защитил пояс чемпиона Северной Америки в поединке против соотечественника Брайана Коллетта в главном поединке вечера на турнире Lion Fight 64.

Бой был остановлен уже спустя 48 секунд после начала первого раунда. Сначала Уокер перешел в активное наступление и прижал соперника к канатам, а затем воспользовался тем, что Коллетт остановился в углу ринга и нокаутировал его редчайшим ударом "торнадо", развернувшись на 360 градусов в полете. Попадание получилось настолько точным, что судья сразу же остановил поединок.

Двойной чемпион в суперкрузервейте добыл девятую победу из девяти возможных и в восьмой раз в карьере сделал это досрочно. Для Коллетта этот бой стал дебютным под эгидой промоушена Lion Fight. Всего он выиграл 27 поединков и уступил в 6 противостояниях.

Отметим, что удар "торнадо" более характерен для фильмов. Любители боевиков не раз могли видеть подобный прием в исполнении Жан-Клода Ван Дамма и других звезд этого жанра.

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