Гол украинца Малиновского вошел в пятерку лучших в Италии. Видео

Гол украинского полузащитника итальянской "Аталанты" Руслана Малиновского в ворота "Сампдории" в матче 24-го тура Серии А вошел в подборку лучших забитых мячей клуба за февраль 2021 года.

27-летний футболист сборной Украины открыл счет на 40-й минуте, пробежав мимо защитников, и с 14 метров убойным "выстрелом" положив мяч точно в дальнюю девятку.

Встреча завершилась со счетом 2:0.

Гол украинца – на 1,53

Mettiamoci comodi e rigustiamoci i 5 gol più belli di febbraio! 🍿 Quale scegli? 🤔



Let’s just sit back and enjoy our top 5 goals from February! 🤩 Which is your favourite one? 😉#GoAtalantaGo ⚫️🔵 pic.twitter.com/P6RtW2Dyts — Atalanta B.C. (@Atalanta_BC) March 14, 2021

Для украинца этот гол стал вторым в текущем сезоне Серии А. До этого Руслан оформил гол в игре 11-го тура против "Фиорентины".

Как сообщал OBOZREVATEL, 27 января Малиновский отметился точным ударом в четвертьфинале Кубка Италии против "Лацио".

По итогам прошедшего года два забитых мяча украинца вошли в двадцатку лучших.