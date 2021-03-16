Голкипер "Динамо" исполнил желание тяжелобольного парня. Видео

Голкипер киевского "Динамо" Денис Бойко встретился с 18-летним Владимиром Прыризом со Львовщины, который является большим болельщиком вице-чемпионов Украины.

Владимир в двухлетнем возрасте заболел торсионной дистонией – хроническим прогрессирующим заболеванием головного мозга, при котором поражается экстрапирамидная система (совокупность структур, участвующих в управлении движениями, поддержании мышечного тонуса и позы).

Вратарь "бело-синих" пришел в студию телеканала "Интер" на программу "Касается каждого", посвященную Прыризу.

"Я очень рад присутствовать тут и немного переживаю. Как только я услышал, что есть такая возможность встретиться с тобой, я сразу откликнулся на это предложение. У меня есть подарок для тебя - моя игровая футболка. Я тебе хочу пожелать, чтобы ты поправился и мы с тобой обязательно вместе сыграем в футбол", – обратился Бойко к герою передачи.

Шокированный Володя не смог поверить в реальность происходящего и даже попросил голкипера снять шапку.

"Я очень хочу, чтобы вы стали в этом году чемпионами" – пожелал подросток Денису, на что тот ответил, что тоже очень этого хочет.

Позже Бойко у себя в Instagram выложил совместное фото с парнем.

"Я был безумно рад что мне предоставилась возможность встретиться с Володей! Хотел бы выразить огромную благодарность всем кто помог организовать встречу и пригласил меня на передачу! Вове хочу пожелать крепкого здоровья и скорейшего выздоровления! У тебя все получиться! Верь в себя и свои силы и ты справишься с любыми трудностями!" – написал Бойко.

Напомним, что ранее Бойко принял участие в проекте "Исполни мечту". Футболист увиделся с юным фанатом Александром Смитюхом, который болеет гипофизарным нанизмом, мечтающим встретиться с вратарем киевлян.

Как сообщал OBOZREVATEL, Бойко в ноябре прошлого года переболел коронавирусом.