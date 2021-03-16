В матче "Реал" – "Аталанта" определился очередной четвертьфиналист Лиги чемпионов

Испанский "Реал" и английский "Манчестер Сити" стали очередными четвертьфиналистами Лиги чемпионов сезона 2020/2021.

Мадридцы на своем поле повторно обыграли "Аталанту" (3:1), за которую выступают украинцы Малиновский и Коваленко (первый матч 1:0).

Гости с первых минут попытались создать давление у ворот Куртуа. Малиновский, вышедший в старте, старался дальними передачами обострять ситуацию,

Ближе к середине тайма мадридцы стали перехватывать инициативу и на 34-й минуте забили гол.

Спортьелло выбил мяч точно в ноги Модрича, стоявшего перед штрафной "Аталанты". Хорват выбежал на ворота, но не стал бить, а прострелил на Бензема. Француз, пробив по полупустому створу, сделал счет 1:0.

В концовке Малиновский мог сравнивать, но его удар метров с двадцати прошел над дальней девяткой.

Во второй половине пошел открытый футбол, из которого победителя вышли хозяева.

На 59-й минуте Рамос реализовал достаточно спорный пенальти, который окончательно снял все вопросы о победителе.

В оставшееся время команды обменялись голами, но на общий результат это не повлияло. Стоит отметить фантастический удар Муриэля со штрафного.

В параллельной встрече "Манчестер Сити" победил "Баварию" из Менхенгладбаха. Первая игра завершилась со счетом 2:0 в пользу "горожан".

Судьба встречи решилась в первом тайме, когда гости пропустили два гола с интервалом в шесть минут. Отметились де Брюйне и Гюндоган.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделей раньше определились первые участники 1/4 финала ЛЧ. ПСЖ прошел "Барселону", а "Ливерпуль" был сильнее РБ "Лейпциг".