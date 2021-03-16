Гвардиола остался недоволен словами Зинченко на пресс-конференции перед матчем ЛЧ

Главному тренеру "Манчестер Сити" Пепу Гвардиоле не понравились слова украинца Александра Зинченко на пресс-конференции перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Боруссии" М.

Как сообщает издание The Guardian, наш соотечественник сказал, что "горожане" в нынешнем сезоне могут оформить историческое достижение, выиграв все четыре турнира, в которых принимают участие (чемпионат Англии, Кубок страны, Кубок лиги и Лига чемпионов). По словам Зинченко, он "видит голод" в глазах своих партнеров по "МанСити" и считает, что в клубе собраны лучшие футболисты в мире, которым это под силу.

Гвардиола заявил, что не согласен с украинцем, сославшись на свой житейский опыт.

"Я старше, чем Зинченко, у меня больше опыта и я с ним не согласен. Он должен думать только о том, как показать хорошую игру и помочь команде выйти в четвертьфинал. Только так нужно подходить к делу. Четыре трофея – утопия. Я не думаю, что кому-нибудь покорится это достижение", – поделился своим мнением Пеп.

Отметим, что "Барселона" в сезоне 2008/09 и "Бавария" в 2019/20 выиграли все турниры, в которых принимали участие, но в Германии и Испании нет Кубка лиги, как в Англии.

Поединок "Манчестер Сити" против "Боруссии" М состоится во вторник, 16 марта. Стало известно расписание трансляций этой встречи.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Зинченко стал лучшим защитником "Сити" в матче английской Премьер-лиги и помог команде одержать разгромную победу.