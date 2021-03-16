Названа единственная причина, почему Ломаченко не нокаутировали в бою с Лопесом

Отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО), уверен, что его сыну не удалось нокаутировать Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) только потому, что украинец весь бой слишком осторожничал.

По мнению Теофимо Лопеса-старшего, Василий опасался ударной мощи его подопечного. .

"Еще два года назад я сказал, что Теофимо станет чемпионом мира за 15 боев. Я говорил, что в 16-м поединке он заберет все пояса, когда мы выбьем все дерьмо из Ломаченко. Мы не нокаутировали этого чувака только потому, что он, мать его, убегал. Дело не в том, что Ломаченко не хотел драться - он просто не мог. Он предпочел пройти всю дистанцию, чтобы не проиграть нокаутом", - сказал Теофимо Лопес-старший в интервью YouTube-каналу Johnny's Boxing Empire, текст которого приводит fightnews.info.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Теофимо Лопес-старший заявил, что поединок против его сына стал хорошим уроком для Василия. Поражение украинца должно было опустить его на землю.

Напомним, что 18 октября 2020 года бой за пояса WBO WBA WBC и IBF между Ломаченко и Лопесом завершился сенсационным поражением нашего соотечественника.