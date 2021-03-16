Знаменитого тренера вместо Лиги Европы посадили в тюрьму

Главный тренер загребского "Динамо" Зоран Мамич за два дня до матча 1/8 финала Лиги Европы против "Тоттенхэма" был отправлен в тюрьму на четыре года и восемь месяцев.

Такое решение вынес Верховный суд Хорватии, подтвердив решение муниципального суда Осиека, сообщил государственный хорватский телеканал HRT. Также срок получил брат Зорана, бывший владелец "Динамо" Здравко Мамич (6,5 лет).

Братьев Мамичей обвиняют в хищении более 15 миллионов евро и неуплате налогов в размере 1,5 млн евро. Одна из причин такого решения правосудия – трансфер Луки Модрича в "Тоттенхэм". Следствие полагает, что Здравко Мамич продал будущего обладателя Золотого мяча англичанам за 21 миллион евро, но в клубный бюджет попала лишь половина. Остальные 50% упали на счет самого Модрича, а тот откатил большую часть владельцу загребской команды.

Напомним, что домашний матч "Динамо" Загреб в Лиге Европы состоится уже в четверг 18 марта. В этот же день свои ответные встречи в ЛЕ проведут и украинские клубы – "Динамо" и "Шахтер". Киевляне сразятся в Испании с "Вильярреалом", а "Шахтер" примет итальянскую "Рому".