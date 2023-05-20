Международная федерация ради России подставила Украину, изменив правила отбора на Олимпиаду
Международная федерация фехтования (FIE) после того, как Польша не пустила российских атлетов на Европейские игры решила разделить олимпийскую квалификацию на два этапа, перенеся индивидуальные соревнования в другую страну. Турнир состоится в октябре, написала у себя в Instagram олимпийская чемпионка Ольга Харлан.
По словам украинской фехтовальщицы, это случилось впервые в ее карьере и это является абсолютным неуважением к выступающим спортсменами. Харлан предполагает, что возвращение российских и белорусских фехтовальщиков к соревнованиям не только возможно, но и является приоритетом.
"Если заморозят все континентальные соревнования, ни у одного спортсмена не будет шансов набрать или потерять очки до чемпионата мира. Это огромное преимущество для тех, кто может выйти из топ-16, и огромный недостаток для тех, кого можно заменить, чтобы это сделать. Бессмысленно говорить, насколько несправедливо было бы, если бы только европейские спортсмены не имели шансов набрать очки перед чемпионатами мира", - уверена Харлан.
По мнению нашей титулованной соотечественницы, такое решение подставляет тех, кто готовится к Играм.
"Каждый спортсмен и тренер знает, что подготовка к Олимпийским играм начинается задолго до них.Если изменить расписание одного соревнования, изменится вся программа, причем только для европейских спортсменов. Несправедливо для спортсменов, тренеров, физической подготовки. Каникулы и отдых изменятся, а каждый олимпийский спортсмен знает, как важно отдыхать и заряжаться энергией", - написала Ольга.
Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта Международная федерация фехтования (FIE), которую возглавляет российский олигарх Алишер Усманов, стала первой, кто разрешил участвовать представителям РФ и РБ в международных турнирах.
Это вызвало гневную реакцию в мире, и многие страны отказались участвовать или проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, на этапе Гран-при в Южной Корее FIE запретила символику Украины. В то же время стало известно о том, что российских фехтовальщиков не пустили на этап отбора на Олимпиаду-2024.
Украинские фехтовальщики решили, что не будут участвовать в соревнованиях, на которых будут выступать представители стран-агрессоров.
За неделю до турнира в Грузии FIE не допустила к международным соревнования титулованных российских фехтовальщиц Софью Великую, Софию Позднякова и Яну Егорян.
После этого Россия заявила, что будет бойкотировать турнир, сняв с него и остальных спортсменок своей страны.
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