Еще одна страна отказалась от проведения Кубка мира, куда пустили Россию и Беларусь

Польский союз фехтования (PZS) отказался от проведения Кубка мира среди женщин на рапирах, который был запланирован на 23 апреля в Познани. Организация выразила свою поддержку украинскому народу после того, как Международная федерация фехтования (FIE) неожиданно изменила условия допуска к турниру спортсменов из России и Беларуси.

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Об этом говорится на официальном сайте PZS. В союзе подчеркнули, что новые правила для участников соревнований лишили польских организаторов механизма контроля за отстранением от соревнований атлетов, которые поддерживают войну в Украине и являются фанатами кровавого режима Владимира Путина.

"Эта процедура означает, что украинские фехтовальщики не будут участвовать в отборочных соревнованиях к Олимпийским играм 2024 года в Париже, а с другой стороны, есть риск, что будет допущено большое количество спортсменов с российскими и белорусскими паспортами. PZS поддерживает украинскую федерацию фехтования в ее усилиях по отстранению от соревнований людей, поддерживающих жестокую войну в Украине и одобряющих режим Владимира Путина", – объяснила польская сторона.

Ранее аналогичным бойкотом отметились Германия и Финляндия, а затем к ним присоединилась Франция. Кроме того, украинские фехтовальщики решили, что не будут участвовать в соревнованиях, на которых будут выступать представители стран-агрессоров.

Отметим, что Польша изначально согласилась на участие в Кубке мира российских и белорусских фехтовальщиков, если они выступают против войны в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, российских фехтовальщики выразили негодование из-за требований PZS по участию в Кубке мира среди женщин.

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