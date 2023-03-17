Международная федерация запретила символику Украины на этапе Гран-при в угоду России

Международная федерация фехтования (FIE) запретила украинскую символику на гран-при в Южной Кореи, где спортсмены должны определить сильнейших в соперничестве на рапирах. В частности, представителям Соединенных Штатов Америки не разрешили выйти на дорожку с экипировкой с сине-желтыми цветами.

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Об этом на своей странице в социальной сети Instagram рассказал прославленная украинская чемпионка Ольга Харлан. Она отметила, что американские спортсмены выступают категорически против решения FIE восстановить России в своих турнирах, а также поддерживают нашу страну.

"Сегодня в Южной Корее на Гран-При по фехтованию на рапирах сборная США надела повязки в цветах флага Украины на руку как знак несогласия с участием россиян в соревнованиях. FIE заставило их снять повязки и запретило любые украинские символы на форме. Это неприемлемо, раскройте глаза. Никто не согласен!" – сообщали Харлан.

Американская федерация фехтования (USA Fencing) полностью поддержала своих спортсменов и Украину. "USA Fencing от всего сердца поддерживает наших фехтовальщиков, которые решили наглядно продемонстрировать свою солидарность с Украиной. Мы верим в силу спорта объединять людей и обращать внимание на важные мировые проблемы. Мы вместе с Украиной", – говорится в заявлении.

Ранее Харлан назвала чиновников FIE эгоистами, а Яна Шемякина объяснила возвращение России тем, что представители FIE сидят на зарплате российских олигархов.

Отметим, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину пост президента FIE был вынужден покинуть российский олигарх Алишер Усманов. А президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков был отстранен от должности главы Европейской Конфедерация фехтования.

Как сообщал OBOZREVATEL, первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Олег Лавричев в очередной раз побывал на оккупированной территории Украины, а также позировал с символом агрессии "Z" вместе с военными из РФ.

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