Российские фехтовальщицы Софья Великая и София Позднякова, которые считаются главными соперницами украинки Ольги Харлан, не были допущены к международным соревнованиям. К двум олимпийским чемпионкам присоединилась еще одна победительница Игр из страны-агрессорки Яна Егорян.

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Такое решение приняла Международная федерация фехтования (FIE), информирует пропагандистское информационное агентство ТАСС со ссылкой на президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова. Ранее функционер пренебрежительно высказался о представителях Швеции в этом виде спорта, заявив, что "их не существует" и "когда у них что‑то будет существовать, тогда они могут что‑то заявлять".

Ранее российские фехтовальщики, несмотря на допуск FIE, были отстранены от Гран-при в южнокорейском Сеуле, который был одним из этапов отбора на Олимпиаду-2024.

Отметим, что накануне стало известно о запрете использования на чемпионате мира по дзюдо в Дохе георгиевских ленточек. Такое решение международная федерация приняла после инцидента с российскими болельщиками. В ответ олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова обвинила в провокации Украину.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские фехтовальщики решили, что не будут участвовать в соревнованиях, на которых будут выступать представители стран-агрессоров.

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