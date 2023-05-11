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Главных соперниц Харлан из России отстранили от международных соревнований после возвращения РФ

Александр Чеканов
Другие виды спорта
1 минута
3,6 т.
Главных соперниц Харлан из России отстранили от международных соревнований после возвращения РФ

Российские фехтовальщицы Софья Великая и София Позднякова, которые считаются главными соперницами украинки Ольги Харлан, не были допущены к международным соревнованиям. К двум олимпийским чемпионкам присоединилась еще одна победительница Игр из страны-агрессорки Яна Егорян.

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Такое решение приняла Международная федерация фехтования (FIE), информирует пропагандистское информационное агентство ТАСС со ссылкой на президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова. Ранее функционер пренебрежительно высказался о представителях Швеции в этом виде спорта, заявив, что "их не существует" и "когда у них что‑то будет существовать, тогда они могут что‑то заявлять".

Главных соперниц Харлан из России отстранили от международных соревнований после возвращения РФ
Главных соперниц Харлан из России отстранили от международных соревнований после возвращения РФ

Ранее российские фехтовальщики, несмотря на допуск FIE, были отстранены от Гран-при в южнокорейском Сеуле, который был одним из этапов отбора на Олимпиаду-2024.

Отметим, что накануне стало известно о запрете использования на чемпионате мира по дзюдо в Дохе георгиевских ленточек. Такое решение международная федерация приняла после инцидента с российскими болельщиками. В ответ олимпийская чемпионка и депутатка Государственной думы Светлана Журова обвинила в провокации Украину.

Главных соперниц Харлан из России отстранили от международных соревнований после возвращения РФ
Главных соперниц Харлан из России отстранили от международных соревнований после возвращения РФ

Как сообщал OBOZREVATEL, украинские фехтовальщики решили, что не будут участвовать в соревнованиях, на которых будут выступать представители стран-агрессоров.

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