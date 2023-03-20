Украина объявила бойкот турнирам с участием россиян и белорусов

Украинские фехтовальщики, а также технические специалисты не будут принимать участия в турнирах, на которых собираются выступать спортсмены из России и Беларуси. Таким образом наши представители в этом виде спорта отреагировали на решение Международной федерации фехтования (FIE) вернуть в свои турниры страны-агрессорки.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении официального сайта Федерации фехтования Украины (ФФУ). В организации отметили, что будут привлекать к бойкоту россиян и белорусов спортсменов из других стран.

"Сегодня, 20 марта, в онлайн-формате прошло срочное заседание президиума ФФУ. Было принято решение не только не выходить на поединки на соревнованиях любых уровней непосредственно с российскими и белорусскими спортсменами, но и нашим спортсменам, тренерам, судьям не участвовать в соревнованиях, в которых примут участие российские или белорусские спортсмены с активным привлечением к этому спортсменов других стран. Также были обсуждены конкретные действия, направленные на обжалование незаконного и позорного решения конгресса FIE о возвращении представителей РФ и РБ в международные соревнования", – отметили в федерации.

Ранее Германия отказалась принимать этап Кубка мира по фехтования из-за России. К ней присоединилась Финляндия, чья федерация объявила об отмене турнира с участием спортсменов из РФ и РБ.

Как сообщал OBOZREVATEL, FIE запретила украинскую символику на гран-при в Южной Кореи, запретив поддерживать нашу страну. А первый вице-президент Федерации фехтования России (ФФР) Олег Лавричев в очередной раз побывал на оккупированной территории Украины, а также позировал с символом агрессии "Z" вместе с военными из РФ.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!