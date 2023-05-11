'Показали конфетку и засунули обратно': Россия отказалась участвовать в международных турнирах по фехтованию

Российские спортсмены, получившие допуск на турниры Международной федерации фехтования (FIE), не будут в них участвовать. Представители страны-агрессорки таким образом отреагировали на отстранение от соревнований трех олимпийских чемпионок - Софьи Великой, Софии Поздняковой и Яны Егорян.

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Об этом решении объявил президент Федерации фехтовании России Ильгар Мамедов. В комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" он также не исключил, что его организация не примет участия в Олимпийских играх 2024 года в столице Франции Париже.

"У нас не было иллюзий на тему того, что на данный момент нормального участия в международных соревнованиях российских спортсменов невозможно. О том, что мы пропустим Олимпийские игры, говорить еще рано. Но нужно понимать, что мы уже пропустили шесть этапов олимпийской квалификации. На данный момент все выглядит так, что нам показали конфетку, но в итоге засунули ее обратно в карман и так ее и не дали. Но, повторюсь, нами данная ситуация была ожидаемой", – сказал Мамедов.

Отметим, что Великая, Позднякова и Егорян выступают за главный армейский клуб России ЦСКА, который подконтролен Министерству обороны, обеспечивающего захватническую войну РФ против Украины. Ранее Международный олимпийский комитет (МОК).рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков намекнул на то, что РФ будет бойкотировать Игры в Париже.

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